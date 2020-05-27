人生是否有2次遭天花板掉落砸頭的經驗嗎?若有的話，不知是否是中大獎的好兆頭。1名女網友在《爆廢公社》po文表示，自己真的可以買樂透了!因為她日住院時慘遭掉落天花板砸頭，出院返家休息時，家中天花板竟然掉落讓她二度中獎，她趕緊po文自嘲，是否要趕緊去買個樂透，說不定會有意想不到的收穫。

女網友表示自己好幸運，住院和返家均在房內休息，都遭遇到天花板掉落奇事。(爆廢公社)

1名女網友在《爆廢公社》Po文表示，她真的是有夠幸運。連2次在房內休息時，都可以遭遇到天花板突然落下的奇事。她表示，第1次是在醫院住院時，病房內的天花板掉落下來的突發情況，她起初認為這只是偶然。然而，在返家休息後，當她坐在房內床上時，竟也遇到天花板掉落的奇景。她苦笑不得認為自己可以買刮刮樂來試手氣了。

女網友苦笑不得的表示，自己買樂透會中大獎嗎?(爆廢公社)

其他網友則表示，這真是好消息，因為只要天塌了都有妳擋，真的非常愛家人。也有網友認為，真的可以買樂透了，說不定會中大獎，可以有房屋的修繕費。網友還建議，如果看那間彩券行中大獎不爽，可以戴著安全帽走進去把好運帶給他們。據了解，房內天花板突然崩塌，推測有可能是住在海砂屋房子或建材老舊關係，建議可以換房的考量。

(中時電子報)