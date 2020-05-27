金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年首季新契約保費1331.52億元，年減13％，衰退幅度較前2月年減3％明顯擴大。以幣別觀察，美元保單銷售回溫曇花一現，較前2月年增11％轉為年減3％，澳幣及人民幣保單銷售持續疲弱，分別年減達43％、73％。

金管會統計，2020年首季外幣保單新契約保費1331.52億元，較去年同期1534.74億元減少13％。其中，投資型保單357.47億元，較去年同期476.11億元減少達25％，傳統型保單974.05億元，較去年同期1058.63億元減少8％。

由於國際政經局勢持續動盪，加上高宣告利率利變壽險陸續停售，外幣保單銷售熱度延續去年降溫趨勢，今年狀況持續低迷。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、國泰、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新光、國泰人壽。

美元保單2020年首季新契約保費41.75億美元，年減3％，其中投資型保單10.24億美元，年減1％，傳統型保單31.51億美元，年減4％。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、國泰、新光人壽。

澳元保單2020年首季新契約保費1.8億澳元，年減達43％。其中，投資型保單0.77億澳元，年減29％，傳統型保單1.03億澳元，年減達50％。前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。

人民幣保單2020年首季新契約保費5.1億人民幣，年減達73％。其中，投資型保單4.35億人民幣，年減達75％，傳統型保單0.75億人民幣，亦年減23％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、第一金人壽，傳統型人民幣保單為國泰、保誠、台灣人壽。

(時報資訊)