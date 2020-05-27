美股消息面：

1.越來越多國家開始重啟經濟活動，投資人看好原油供需將逐漸恢復平衡，周二紐約7月期油收漲1.1美元或3.3%，為每桶34.35美元。倫敦布蘭特7月期油收漲64美分或1.8%，為每桶36.17美元。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示，油市可望在兩個月內可重返供需平衡。

2.新冠肺炎疫苗研發的好消息與世界主要經濟體擴大解封帶動全球股市上漲，受避險需求降溫影響，周二紐約6月期金收跌29.9美元或1.7%，為每盎斯1705.60美元。7月期銀收跌9.8美分或0.6%，為每盎斯17.595美元。

3.世界大型企業研究會公布，美國5月消費者信心指數為86.6，較4月下修後的85.7小幅回升，但不如市場預期的87.5。

4.美國商務部公布，美國4月新屋銷售月增0.6%，換算年率後為62.3萬戶，遠超出市場預期的48萬戶。惟分析師認為這樣的動能可能只是曇花一現，因為受新冠肺炎疫情影響，美國失業率創下歷史新高。

5.標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）美國3月20大城市房價指數年漲3.92%，高於市場預期的年漲3.44%與2月的年漲3.52%。經季調後，20大城市房價指數月漲0.47%，高於市場預期的漲0.3%，但較2月的月漲0.52%放緩。

(時報資訊)