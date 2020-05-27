香港女星朱茵主演的《射鵰英雄傳》黃蓉、《鹿鼎記》阿珂、《西遊記》紫霞仙子等，都是深植人心的經典角色，她被認為是90年代女神級代表人物，近來有網友提及，不知當年的朱茵跟當今被封為「國民老婆」新垣結衣，誰會更得大眾喜愛？此題一出，立刻引發熱烈討論。

批踢踢八卦版昨(5/26)有網友po文提問「朱茵最美時期笑起來可以撂倒新垣結衣嗎？」，原po表示聽說朱茵「最強版本」是90年代，「一顰一笑自然清純模樣很威」，原PO好奇，如今被認為擁有全地球最強笑容的「國民老婆」新垣結衣，跟朱茵一拚，不知誰勝誰負？

而雖然「護妻派」不少，說新垣結衣太強大，「我新垣派」、「結衣不是只靠外表，是整個人的氣質取勝」，然朱茵得到了多數的支持，直呼朱茵「有臉有身材」、「印象最深真的就朱茵的笑容」、「紫霞真的好漂亮 有戀愛的感覺」，直呼朱茵完勝，甚至覺得兩人不是同一個等級，「朱茵根本仙女，拿來跟結衣比不公平」。

(中時電子報)