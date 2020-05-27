今天《娛樂8點半》，要關注的是90年代被封為「台灣第一男模」的知名演員陳俊生，靠著演出金牌製作人楊佩佩《今生今世》等作品，成為知名八點檔小生，火速在兩岸三地累積知名度，不過近年淡出演藝圈轉戰補教界，直到傳出有交往3年的四川女友，才再度躍上新聞版面，當年在演藝圈異性緣極好的他，除了多段戀情引發軒然大波，還屢傳脫序行為遭報警處理。

陳俊生當年與陳明真一段情，曾躍上媒體版面。（圖／本報系資料照）

陳俊生當年在理髮店理髮時，被星探發掘進入娛樂圈，長相俊俏和高佻身材，收到不少電影和電視劇邀約，像是《施公奇案》、《驚世新娘》等都有吃重戲份，此外還發行過一張專輯《Blue》，成為當年罕見全方位發展的藝人，火速累積不少粉絲，異性緣極佳的他可以說是桃花不斷，除了與蕭薔、況明潔等人傳過緋聞，與歌壇「玉女掌門人」陳明真更是愛的轟轟烈烈，多情才子配上清純玉女的組合，在當時備受外界看好。

不過有次陳俊生偷吃帶辣模出門，被陳明真逮個正著，不甘願被劈腿的她在台北東區街頭飛車追逐陳俊生，還對朝陳俊生座車衝撞，差點引發車禍，讓目睹這幕的民眾嚇的目瞪口呆，而陳俊生眼見無法制止陳明真瘋狂行徑，只得報警處理，「飛車抓姦事件」也讓兩人7年多戀情因此告吹，陳明真為了治療情傷，選擇暫別娛樂圈，沒想到又被指控介入知名音樂人季忠平婚姻，演藝事業及形象跌至谷底。

陳俊生入行多年，負面新聞接踵而來。（圖／本報系資料照）

另一段與圈外女友的戀情，讓他再度躍上新聞版面，當時陳俊生被爆劈腿且第三者還懷有身孕，2人疑似有房產糾紛，而壓倒駱駝的最後一根稻草，除了他始終未道歉之外，還將家中門鎖更換讓女友不得其門而入，因此情緒崩潰選擇輕生，被貼上花心標籤的他，讓演藝圈大姐大陳美鳳痛批沒良心外，余天也呼籲陳俊生要向家屬好好道歉，直言：「男生可以風流，但不能下流」。

事後到女友靈堂致意上香時，遭家屬連賞巴掌後下跪認錯，過程中女友母親因為出面緩頰，被質疑是拿了陳俊生的好處，對此她再三否認表示絕對沒拿陳俊生半毛錢，而陳俊生也表示一切都是誤會，並強調沒有所謂的第三者，未料當下氣話竟造成無法挽回的悲劇，更透過律師表示若時光倒流，絕對會好好安撫她的情緒。

此外陳俊生怪異行徑也曾引發爭議，當時已是高知名度的戲劇圈一線小生，卻被發現頂著假髮、身穿粉紅襯衫、裙子、胸部塞水球和穿網襪，「男扮女裝」在京華城逛街，行徑詭譎讓保全立刻報警處理，引發軒然大波，事後召開記者會澄清變裝一事，表示全是了揣摩新戲角色才有此行為，不過說詞並不被外界採信，更爆出性向疑雲及有變裝癖等傳聞。

陳俊生如今事業與愛情雙雙得意。（圖／本報系資料照）

種種負面新聞接踵而來，導致演藝事業跌至谷底，便毅然將事業重心轉往補教業，創辦「71快速記憶學校」，標榜能在15分鐘記起完整世界地圖，事業版圖不僅拓展到大陸，每場都有成千上萬人規格，演講一張門票更是300、500人民幣起跳，儼然是補教界天王巨星，此外接連參加《最強大腦》挑戰，雖然鎩羽而歸，但累積不少知名度，對此他強調參賽原因除了證明身為演員不僅有俊俏外貌之外，也有顆充滿智慧的大腦，但被外界質疑是為了獲得關注，外加賺取生活費。

陳俊生近來因疫情關係停課，1月底就暫時返台休息，久未在螢光幕前亮相的他，雖然年過半百卻不見歲月在臉上留下痕跡，至於外界好奇的感情世界，他大方坦言有個交往3年的四川女友，近來因為疫情只能透過視訊聯繫，但兩人年紀相差20多歲是否有代溝?他打趣表示：「現在女孩子不都喜歡大叔」，至於戀情穩定的兩人未來是否有結婚計劃？他表示對方曾有過一段婚姻，因此對結婚已不再有憧憬。

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