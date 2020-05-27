為了方便民眾購買口罩，日前台北市長柯文哲力推實名制口罩自動販賣機，但銷量卻十分慘淡，議員要求市府檢討政策或乾脆退場。口罩機業績慘澹也引起網友們討論，除了賣口罩，這些販賣機還可以賣什麼。

針對口罩機業績慘澹，議員王世堅痛批，口罩機的銷量不斷下跌，甚至只有個位數，反觀藥局銷量就很好，而且口罩機只能用電子支付，柯為了標新立異硬要惡搞，想要和中央抗衡，卻跟社會脫節；議員簡舒培表示，衛福部長陳時中已說6月1日起一般通路就可以賣口罩，北市口罩機卻還要硬著頭皮走完試辦，結果許多地方一天賣不超過10組，要求檢討退場機制。

相對於議員們要求口罩機退場，網友們則集思廣益，提出口罩機不賣口罩可以賣什麼，「改賣柯P小物是不會喔」、「改賣骨灰罈」、「賣給飲料商不就解決了」、「改賣保險套好了啦」、「可以改賣香菸」、「不賣口罩可賣摩鐵券」、「可以改賣乳酪」、「賣蟑螂藥啊」。

(中時電子報)