桃園電子旅遊券出爐 500元限額1萬名

桃園電子旅遊券出爐！桃園市政府規畫，將發放500元等同現金的消費券，並以抽獎型式，抽出限額1萬名。中獎者共有5張100元不找零電子旅遊券，並可使用在桃園市觀光遊樂業、旅宿業（含餐飲）、商圈及觀光工廠，預計7月1日上路。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，這500元視同現金，不過不能找零。規畫適用範圍包含觀光遊樂業、旅宿業含餐飲、商圈及觀光工廠，具體商家，還需要與經濟發展局共同招商。

楊勝評又說，欲參加的民眾，需要至指定網站登記，預計6月22日開放，6月30日抽獎並發送中獎簡訊。參加登記民眾，需要有身分證字號、桃園市民卡號、手機號碼，且身分證、市民卡需為同一人。民眾可以盡快申辦市民卡，楊勝評提醒，如果民眾有市民卡，卻沒有手機可以登記，也開放單一手機門號綁定3張市民卡。

他補充，持有桃園市民卡約有120萬人，至於後續是否加碼，將視整體效應。楊補充，此次以「徵求桃園振興觀光義勇軍」概念推動，希望先由桃園人在地觀光。他也認為，民眾出遊不會只花小錢，而是希望帶動出遊慾望，進而刺激消費。

(中時 )