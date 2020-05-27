桃園電子旅遊券出爐！桃園市政府規畫，將發放500元等同現金的消費券，並以抽獎型式，抽出限額1萬名。中獎者共有5張100元不找零電子旅遊券，並可使用在桃園市觀光遊樂業、旅宿業（含餐飲）、商圈及觀光工廠，預計7月1日上路。
桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，這500元視同現金，不過不能找零。規畫適用範圍包含觀光遊樂業、旅宿業含餐飲、商圈及觀光工廠，具體商家，還需要與經濟發展局共同招商。
楊勝評又說，欲參加的民眾，需要至指定網站登記，預計6月22日開放，6月30日抽獎並發送中獎簡訊。參加登記民眾，需要有身分證字號、桃園市民卡號、手機號碼，且身分證、市民卡需為同一人。民眾可以盡快申辦市民卡，楊勝評提醒，如果民眾有市民卡，卻沒有手機可以登記，也開放單一手機門號綁定3張市民卡。
他補充，持有桃園市民卡約有120萬人，至於後續是否加碼，將視整體效應。楊補充，此次以「徵求桃園振興觀光義勇軍」概念推動，希望先由桃園人在地觀光。他也認為，民眾出遊不會只花小錢，而是希望帶動出遊慾望，進而刺激消費。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。