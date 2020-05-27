日前爆出假帳風波，導致面臨下市危機的瑞幸咖啡股價竟出現狂飆。瑞幸咖啡周二盤中一度飆漲70%，還因此遭列警示股，收盤大漲53%，報2.31美元。

瑞幸咖啡股價大漲，因部分投資人認為其被嚴重低估。陸媒報導，該公司經過多輪融資，目前帳上現金仍充足，每股還有4.7美元的現金以及每股6美元的股東權益。分析人士預期，瑞幸咖啡可能會迎來一場收購戰。

瑞幸咖啡上周收到那斯達克交易所的退市通知，將舉行聽證會以保住上市公司的資格。但部分業內人士認為，即使真的退市，對瑞幸咖啡營運也不會有太大影響，大陸食品產業分析師朱丹蓬表示，退市不過是瑞幸咖啡在資本端的影響，不影響營運端，只要管理團隊能保證資金鏈不出問題，品牌依舊有存在的價值。

專家指出，瑞幸咖啡目前仍有兩大價值，就是門市跟品牌。根據資料顯示，截至2019年底，瑞幸咖啡已經北京、上海、廣州、深圳等40多個城市開店，共開設4千多家門市，少的城市也有幾十家店面，多的城市則有400~500家。

瑞幸咖啡長沙地區相關負責人近日接受採訪時透露，不少門市已經恢復到疫情之前的水平。

瑞幸咖啡自4月爆出假帳醜聞後，股價狂跌逾9成並停牌，5月20日恢復交易後仍遭到拋售賣壓，當天收跌35%，而昨天美股開盤後股價逆勢狂飆，一度暴漲70%。

(中時電子報)