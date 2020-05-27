敦睦艦隊新冠肺炎群聚調查結果26日出爐，疫情指揮中心指出，艦上最早發病者在抵達帛琉前就已發病，感染源應為台灣，判斷3月時國內已有零星社區感染。宅神朱學恒在臉書表示表示，病毒是在台灣登艦，幸好帛琉沒被攻破，「不然外交部怎麼交代？」，網友也回應：「磐石艦這一局…某艦長背好背滿！」。

指揮中心26日表示，敦睦艦隊磐石艦上最早發病者是3月10日，艦隊3月12日才停靠帛琉，證實應是在台灣感染並在艦上發病，所幸帛琉無人被台灣病例感染，未來艦隊確診者會歸類在本土個案。

對此，「宅神」朱學恒27日臉書發文表示，吵了半天要懲處懲處，結果病毒是台灣帶出去的、病毒是在台灣登艦，「你不出航都沒有事啊，還幸好沒有破人家帛琉絕對防衛圈呢，不然外交部怎麼交代？」。

這番化也讓網友紛紛回應：「磐石艦這一局…某艦長背好背滿！」、「為了執政成績。到底掩蓋多少事實....台灣不斷在崩解」、「重點是有找到替罪羊就好，其他的都不重要」、「反正媒體還不是都把責任推給國軍，然後不斷的造神防疫時鐘」、「結論是什麼都沒差，反正這是萬能的政府，什麼話都讓它說就可以了..相信政府、相信黨、相信天神」。

敦睦官兵染疫案，國防部長嚴德發自請處分獲留任，海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、艦隊支隊長陳道輝少將調職，軍中一般看法，高嘉濱可望恢復原職。

(中時電子報)