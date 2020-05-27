越南控-DR敏感資料待公布 今起暫停交易 09:482020/05/27 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所於今（27）日上午9點16分發布新聞稿指出，越南控-DR（9110）因有股價敏感資料待公布，自今日起暫停交易。該公司將於前開股價敏感資料公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #DR #暫停交易 #股價 #敏感 #越南 也許您會感興趣 推薦閱讀 港版國安法來襲 金融股警戒 04:102020/05/23 財經要聞 獨家》越南撤僑專機最快29日成行 500孕婦預定返鄉 14:552020/05/23 生活 越南下周五將派專機來台 計有367越籍人士可順利返國 17:332020/05/23 生活 敏感時刻 美艦突現台灣東部海域 04:102020/05/24 兩岸要聞 《傳產》人口紅利＋內需利多 越南成海外房產投資首選 11:422020/05/25 財經 熱錢湧興櫃 一天三檔飆50％ 04:102020/05/26 財經要聞 專家傳真－疫情下的越南股市 04:102020/05/26 專題周報 《店頭市場》易威、寶島極等4股 26日起預收款券 08:022020/05/26 財經 Adobe Photoshop on iPad 新增曲線及筆刷敏感度調整功能 10:322020/05/26 財經 《店頭市場》國光轉換債、熒茂、南璋等 27日起預收款券 08:182020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 香港恐失金融特殊地位 韓媒爆兩家大廠頭痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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