天氣愈來愈熱，加上國內已連續44天未出現本土病例，不少人都在問：何時才可以脫口罩、大口呼吸？中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢建議進入室內或人潮密集時仍應戴口罩，可把口罩當成必要的外出配件，直到全球疫情清零後才可恢復過去發燒、有呼吸道症狀者才需戴口罩的咳嗽禮節規範。

中央流行疫情指揮中心26日宣布：落實防疫、生活解封，6月7日以後藝文、餐飲以及休閒活動不再受人數限制，但究竟出門進入公共場所、搭大眾運輸工具還需不需要強制戴口罩，王任賢認為，需強制，但可以用勸導取代開罰，而且應以多元口罩政策取代全醫用口罩，意即不一定要戴醫用口罩，布口罩、活性碳口罩、紙口罩等只要能杜絕飛沫者就行，這樣可以增加民眾戴口罩的舒適度與意願，在國內疫情趨緩下，也能適度做好個人防護。

王任賢說，目前國際的疫情仍相當危險，因而在全球確診人數未歸零之前，最好民眾出外把戴口罩、保持社交距離當成生活守則，等到確定全球疫情清零後，就可恢復到有呼吸道症狀才需戴口罩的咳嗽禮儀規範。而台中市衛生局長曾梓展認為6月7日生活解封後，要不要時時戴口罩，應該是「不能維持社交距離時，就要戴口罩」。

(中時 )