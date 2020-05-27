美國與大陸雖然剛於1月簽署全球注目的第一階段貿易協議，但近期兩大經濟強權之間因新冠肺炎疫情、病毒起源，以及近期北京決議要推出港版國安法，雙邊齟齬加深。對此，美國白宮經濟顧問庫德洛透露，川普因上述因素大為憤怒，貿易協議對他已不像從前那麼重要。

據路透社報導，庫德洛（Larry Kudlow）在福斯新聞台上表示，北京現在對香港的作為非常令人不安，「第一階段」貿易協議目前依然不變，不過川普政府正在觀察北京當局是否履行承諾。

報導指出，由於香港遲遲不願在其議會通過國安法，已失去耐心北京21日宣布將直接通過「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動以及外部勢力干預立法。

對此，庫德洛表示，「坦白說，我覺得北京犯了大錯」，並表示目前在香港或大陸的美國企業若想返美， 川普政府一概歡迎，「如果他們將供應鏈和生產搬回美國，我們將竭盡所能讓他們的資本開支全數抵稅，並支付他們搬遷的費用」。

(中時電子報)