工業電腦廠融程電（3416）今（27）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議以盈餘配發2元、資本公積配發1元，合計配息3元。展望今年營運，面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，公司仍將審慎因應，續拚營運穩健成長。

融程電2019年合併營收創16.65億元新高，年增6.4％。毛利率36.93％、營益率16.33％，分創近3年、近4年高點。歸屬母公司稅後淨利2.41億元，年增達17.65％、改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.34元，優於前年2.84元。

融程電近年來專精於強固型工業電腦和手持行動解決方案研發，產品廣泛應用於車檢、石化、物流倉儲、物聯網（IoT）、船舶、航太及公共安全等領域，並通過各產業高規格專業認證。

融程電表示，透過多年耕耘，公司醫療級認證平板設計已獲得國際大廠導入開發（Design-in），並持續精進車檢及車用運算平台，為堆高機、貨車及車輛生產線開發各類處理器及作業系統的平板電腦，滿足產業低中高階需求。

此外，融程電因應人工智慧（AI）產業蓬勃發展，亦開發車載適用的AI邊緣運算平台，並投入公共安全（Public Safety）領域研究，結合Sub-G無線技術、防爆等級的安規設計及雲端運算，提供人員監控、緊急通報的求救系統，盼為產業安全提供妥善解決方案。

展望今年，由於年初新冠肺炎疫情蔓延全球，各國為控制疫情而陷入「大封鎖」狀態，對全球經濟衝擊甚大，國際貨幣基金（IMF）4月中將今年全球經濟成長率預期調降至衰退3％，認為恐面臨1930年代美國大蕭條以來最嚴峻挑戰。

面對此嚴峻經濟情勢變化，融程電表示，將秉持「永續經營，創造價值，利益平衡」的經營理念提供行銷服務，期許成為「產業智慧終端科技的領航者」，深信在專心經營與積極努力下，公司技術研發、產銷業務仍能穩健成長，審慎因應以創造更佳的營收與獲利表現。

(時報資訊)