55歲崔佩儀當年參加「高雄港都小姐」踏入藝界，接著轉戰戲劇圈，並在《花系列》電視劇中飾演壞女人或富家千金打開知名度，而崔佩儀結婚生子後，卻因產後身材沒瘦回去，而遭指是「豬靈」，也讓崔佩儀下定決心減肥，她一口氣狠鏟18公斤，整個人美回當年花旦。

崔佩儀婚後專心於人妻角色、栽培兒子，而沒有太在意外型。（圖／本報系資料照片）

崔佩儀婚後專心於人妻角色、栽培兒子貝克宇，而沒有太在意外型，不過她近年因被某命理師斷言「三世豬靈」而大受打擊，加上她為了健康，也讓崔佩儀決心減重，她透過飲食和走路慢慢改善，從84公斤瘦到66公斤，一口氣狂瘦18公斤。

崔佩儀近年活躍在綜藝節目上，她近期則重拾演員身分，回歸戲劇。（圖／本報系資料照片）

瘦身有成的崔佩儀變得苗條許多，不只身形小一號、臉蛋更是出現尖下巴，看起來就像年輕10歲，崔佩儀還曾被網狂讚：「過去花系列女主角回來了耶~超美~」、「好美又好瘦」，當時崔佩儀也發文直呼：「老公看我瘦下來慢慢回到1999年談戀愛的老婆，特別的（地）開心」。

(中時電子報)