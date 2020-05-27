為了加快球季復工腳步，大聯盟將向球員工會提出最新版本的協議，據美國媒體報導，聯盟提議球員大幅減薪，越高薪者降越多，將大減60％以上，而非原先傳出的按場數比例計算，如果打82場，還可領到5成多薪資。

消息來源指出，薪資1000萬美元的球員將賺290萬美元，例如2020年最高薪球員的薪資是3500萬美元，只能領到780萬美元，大約剩29％。領100萬美元的球員將獲得43萬4000美元，目前大聯盟基本薪資是56萬3500美元，可領到26萬2000美元，約43.4％。據統計，有65％的球員收入少於100萬美元。

大聯盟的理由是球季即使復工也是在沒有觀眾的情況下進行，資方收入大減，無可避免將反映在球員薪資上，工會必須理解，也應認真面對協商。

球員方面對此大都感到沮喪，原本以為至少還可領到半薪，後來聽說資方要求依據球季實際收益來平分，勢必領更少。如今的版本則是讓高薪球員蒙受重大損失，工會能否接受還有待觀察。

不過開賽日已預定在7月4日美國國慶，至少6月10日要全面恢復春訓，下周大聯盟和球員工會就要達成共識，時間頗為倉促。

(中時 )