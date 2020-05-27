台南市南區中華南路二段社區公園內的茄苳樹倒塌後，警方立即封閉現場處理。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

梅雨鋒面發威，為台南市帶來間歇強降雨，市警六分局對街的南區中華南路二段社區公園內1棟高約3層樓的茄苳樹，27日上午突然倒塌，並拉扯電線致電桿斷裂倒地，毀損停在旁邊的2輛汽車，還好沒有人員傷亡。警方隨即封閉現場，並派員指揮人車繞通。

警方調查，上午6點左右，位於南區中華南路二段300巷旁的社區公園內，突然有1棟大約3層樓高的茄苳樹倒塌，並拉扯到中華電信電線，導致電線桿斷裂倒地，電線橫跨馬路，影響交通安全。當時，停在路旁停車格位的1輛自小客車及1輛計程車，被大樹及電桿砸毀車頂，所幸沒有人員傷亡。

黃姓女車主接到警方電話，通知轎車被路樹壓毀，直說「很驚訝」；南區區公所也聯絡計程車車主到場處理。

南區區長蔡秀琴表示，疑因雨下整晚，土地鬆軟，再加上這棟茄苳樹的根部也已經鬆動，才導致樹倒，已緊急通知廠商到場，並聯絡中華電信及市警六分局協助處理後續事宜；公所也會派員調查，並與車主協商相關賠償事宜。

(中時 )