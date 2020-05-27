高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，今（27）日綠媒老董吳子嘉再度斷言，「罷韓一定不會過」，且日前民進黨部主委選舉，殺得刀刀見骨，罷韓背後的菊系被砍得傷痕累累，對勝選的海派來說，黨內勝選比罷韓刺激。

吳子嘉在網路節目《POP撞新聞》中透露，有媒體高層打電話給他，「他的意思黨內大勝，黨內的勝利，比罷韓要來得更刺激」，在民進黨部主委選舉上，黨內的勝利對他們來說，是一個很血腥、海派很重大的成就。

身為民進黨員，吳子嘉看到黨內很多事情，譴責陳其邁怎麼可以讓這些事情發生，若罷韓成功後陳其邁要選高雄市長，就應該要團結民進黨，甚至勸趙天麟退出主委選舉，當黨內分裂開始，政治領袖有責任扮演未來大家長的角色，若置身事外，等罷免成功又出來選市長，是不可能的，天下沒有白吃的午餐。

若陳其邁不想選高雄市長，民進黨不想搶回執政權，吳子嘉說，那何必罷韓？如果想搶回高雄，就應團結把韓國瑜殺到底，認為陳其邁要選，但不像選的樣子，想當高雄老大，但沒有老大的樣子。

(中時電子報)