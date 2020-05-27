櫃買中心創櫃板再添生力軍，怡和國際公司（7590）將於6月9日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是其他業。

怡和國際公司專營機器設備租賃、分期付款、車輛租賃、供應商服務及太陽能電廠設備租賃等，其子公司「怡和國際能源股份有限公司」主要業務為電廠規劃設計和建置，可協助怡和國際公司對太陽能電廠購置業務提供更多元的服務。

怡和國際公司將自6月2日起揭示其籌資資訊，之後於6月9日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(工商 )