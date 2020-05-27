本周連三場主題「櫃買市場業績發表會」，在昨（26）日「智慧科技」主題的晟田（4541）、耕興（6146）、長科*（6548）等3家上櫃公司後，今日是「富櫃200（二）」主題業績發表會，由鼎翰（3611）、健喬（4114）、是方（6561）等3家公司接續登場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，投資人可線上觀看。

櫃買中心指出，為增加投資人瞭解富櫃200指數成分股公司業績表現，今日加碼推出第二場「富櫃200」為主題的業績發表會，3家優質上櫃公司中，鼎翰是國內第一大條碼印表機廠商，健喬信元為知名學名藥廠，是方電訊是數據網路服務與IDC機房服務領導廠商，將說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心表示，明（28）日還有「櫃買特色」主題的業績發表會，有集雅社（2937）、利機（3444）、奈米醫材（6612）等3家具特色的上櫃公司登場。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，投資人可查詢櫃買中心網站。

(工商 )