三陽（2206）越南廠VMEP控股公司VMEPH（0422,HK），27日以有根據公司「收購及合併守則」內幕消息即將公布為由，向港交所提出停牌申請，在台掛牌的TDR越南控-DR（9110）也同步申請暫停交易。

三陽對VMEPH停牌的原因不願說明，僅表示因為對三陽影響有限，因此三陽股票不須停牌。VMEPH為三陽持股約67％的重要子公司。

(工商 )