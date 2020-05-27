三陽越南廠 VMEPH停牌 10:262020/05/27 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三陽（2206）越南廠VMEP控股公司VMEPH（0422,HK），27日以有根據公司「收購及合併守則」內幕消息即將公布為由，向港交所提出停牌申請，在台掛牌的TDR越南控-DR（9110）也同步申請暫停交易。 三陽對VMEPH停牌的原因不願說明，僅表示因為對三陽影響有限，因此三陽股票不須停牌。VMEPH為三陽持股約67％的重要子公司。 (工商 ) #三陽 #VMEPH #停牌 #越南廠 #申請 也許您會感興趣 推薦閱讀 礁溪紓困案 高達8成資格不符 04:102020/05/23 地方新聞 三陽用兩次滑鐵盧 創暴賣9倍奇蹟 20:002020/05/24 財經 《汽車股》庫藏股三度出兵 三陽守20關 10:172020/05/25 財經 竹市漁民3萬生活補助 6月1日截止 04:102020/05/26 地方新聞 停牌等於變壁紙... 老謝驚揭港股末日景象 15:312020/05/26 財經 剩不到10萬名額 勞工紓困貸款名額已收逾93萬申請 18:182020/05/26 財經 個人申請制度挨批 教育部：超篩狀況已改善 20:392020/05/26 生活 豪雨釀災 國有地承租人可申請減免租金 20:412020/05/26 財經 開放金控執照申請 黃天牧鬆口… 04:102020/05/27 財經要聞 疫損11億 北捷向阿北討紓困 04:102020/05/27 生活新聞 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 陸推港版國安法 外媒：美國考慮2招制裁大陸 - 財經 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 台積電、三星不能沒有它！日企股價一年半暴漲逾500％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。