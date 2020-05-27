等了10個月，日本警方今（27）日以殺人及縱火等罪名，正式逮捕了日本動畫製作公司「京都動畫」縱火案嫌疑人青葉真司，警方指出，青葉真司已承認犯行。

日本警方27日以殺人及縱火等罪名，正式逮捕了日本動畫製作公司「京都動畫」縱火案嫌疑人青葉真司，警方指出，青葉真司已承認犯行。

日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，去年7月18日上午，又稱為「京阿尼」的「京都動畫」公司3層樓工作室突遭人縱火、陷入火海，造成36人喪命、33人受傷，警方隨後在附近逮到42歲的縱火嫌疑人青葉真司，不過青葉真司本身燒傷嚴重，因此警方並未立即逮捕他，而是讓他送醫治療。

京都警方表示，青葉真司在醫院接受多次皮膚移植手術，原訂今年1月要正式逮捕他，不過適逢新冠肺炎疫情，加上青葉真司雙腿燒燙傷嚴重，無法進食或坐在輪椅上，大部分時間仍臥病在床，也會持續發高燒，病情起起伏伏，本月初開始病況趨穩，警方一直到今日才正式赴醫院逮捕他。

根據日本媒體拍到的畫面，青葉真司是躺在擔架上，讓京都警方將他從醫院移送至警察局，他的臉部及手部仍有明顯的燒燙傷痕跡，和縱火當天監視器拍到的他判若兩人。

警方表示，青葉真司已經承認了縱火罪行。

(中時電子報)