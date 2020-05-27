枋寮鄉新龍村道路積水。（翻攝照片／潘建志屏東傳真）

屏東林邊鄉田厝村道路積水。（翻攝自臉書阮攏是林邊人／潘建志屏東傳真）

枋寮鄉水底寮土地公廟積水。（翻攝照片／潘建志屏東傳真）

屏東沿海地區27日凌晨起降下大雨，截至上午9時30分止，包括獅子、枋山、林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮，累積雨量都超過200毫米，另外新園、東港等也接近200毫米，部分地區也出現積水狀況，居民哀嘆，「老天爺不要再下了！」

包括林邊鄉田厝村，枋寮鄉新龍村、水底寮等處，都因雨水宣洩不及，道路出現積水狀況，當地居民表示，只要大雨下下停停，應該就不致於有嚴重災情，只怕雨持續一直下。

(中時 )