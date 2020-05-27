屏東沿海鄉鎮大雨不斷、出現積水 居民哀嘆：不要再下了 09:582020/05/27 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 枋寮鄉新龍村道路積水。（翻攝照片／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 枋寮鄉新龍村道路積水。（翻攝照片／潘建志屏東傳真） 屏東林邊鄉田厝村道路積水。（翻攝自臉書阮攏是林邊人／潘建志屏東傳真） 枋寮鄉水底寮土地公廟積水。（翻攝照片／潘建志屏東傳真） 屏東沿海地區27日凌晨起降下大雨，截至上午9時30分止，包括獅子、枋山、林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮，累積雨量都超過200毫米，另外新園、東港等也接近200毫米，部分地區也出現積水狀況，居民哀嘆，「老天爺不要再下了！」 包括林邊鄉田厝村，枋寮鄉新龍村、水底寮等處，都因雨水宣洩不及，道路出現積水狀況，當地居民表示，只要大雨下下停停，應該就不致於有嚴重災情，只怕雨持續一直下。 (中時 ) #大雨 #地區 #200 #居民 #狀況 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄有無淹水？監視器曝真相 網：韓治水真的有效 00:192020/05/23 生活 罷韓會不會過？網友整理民調引論戰 17:392020/05/23 政治 公路局員工巡視道路 自撞橋墩身亡 20:132020/05/23 社會 台南一期稻作下月起收割 黃偉哲現勘稻熱病防治狀況 15:012020/05/24 生活 花蓮特教校長200份手工皂拿來做公關 陳時中也有份 18:512020/05/24 生活 中職》身體狀況差還拿4連勝 王溢正讚隊友「愛姐姐」 19:382020/05/24 體育 明起變天！這2天恐出現劇烈天氣 一張圖看懂雨勢變化 20:482020/05/24 生活 韓國瑜開直播：鋪600路沒破洞 22:512020/05/24 政治 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ 09:002020/05/25 政治 恒指午盤收挫逾200點 12:262020/05/25 財經 生活熱門新聞 不斷更新》雨用倒的！台東、西半部16縣市齊發豪大雨特報 - 生活 太極大師連挨5拳不動如山 出拳人事後得知真相傻了 - 生活 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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