高雄今天再受梅雨強降雨影響，昨傍晚起至今日都下著大雨，也讓部分地區出現積水、小範圍淹水。某位高雄網友今上傳一早開車行經高雄小港大坪頂路段，整條路兩側大淹水，畫面相當怵目驚心，駕駛小心翼翼行駛在被黃濁積水覆蓋的路面，還直呼「哇哇！塌了塌了」。

據高雄某在地粉絲團在臉書上傳一則影片，提醒高雄市民好友，「小港周邊地區已有多處淹積水、淹水的路面騎機車要多注意水上漂、注意安全！大街小巷如有積水、淹水區域請避開」。

影片中可見駕駛行駛在滾滾黃泥流中，車上的網友一路驚呼，「哇哇哇！塌了塌了！」、「這一定塌的啦」。

高雄市政府今(27)日上午8時30分開設「0527豪雨二級應變中心」，24小時輪班進駐，持續監控水情。並提醒市民、用路人「山區應嚴防溪水暴漲、坍坊、落石及土石流等災害，低窪地區及車行地下道慎防淹水」。今(27)日臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北至基隆地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

(中時電子報)