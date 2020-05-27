台南市1名派出所員警，準備交班時約女友到宿舍聊天喝酒，女友疑似酒後失控，突然抓狂抄起上的油噴灑，還一度欲點火，被剛好下班進入宿舍的男友撞見阻止，但女方似乎失控，還企圖搶男友配槍，男友一氣之下將她上銬逮捕送辦。

據了解，這件離譜的案件發生在2019年底，一名任職於派出所的年輕員警，約了論及婚嫁的未婚妻到自己宿舍內聊天，但當時男友還沒下班，期間女友在寢室喝了一些酒後，女方卻突然失控竟然油四處潑灑，還想用打火機點火。

男友見狀立刻阻止，但女友卻非常「盧」，竟趁著男友去清洗潑灑到身上油漬時，竟異想天開欲搶下男友身上配槍，男友眼見狀況恐怕失控，狠下心來立即將女友逮捕，並通知同事支援將其帶走偵辦。

女方事後被依縱火與強制未遂移送偵辦，經地院審理後，考量她坦承犯行，且因心情不佳且經過酒精催化下判處3月，至於強制未遂判則判處拘役30天，可易科罰金。

(中時電子報)