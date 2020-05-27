香港立法會今日恢復二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法），有網友發動「大三罷」及包圍立法會活動，並計劃今早將快閃堵路來癱瘓交通。港警並在早上就提高戒備等級。

早上大約五點，就發生多區有示威者以雜物堵路包括將軍澳寶琳路、翠林路，另紅磡蕪湖街附近路面有鐵釘。

在早上8點，港府總部所在的金鐘就有大批員警巡邏，位在西環的中聯辦，警方更是直接以水炮車和甲車戒備。接近9時也發現有防暴警在灣仔的稅務大樓外攔查年輕人，並且警方也設置了水馬。

目前香港已經有部分中五學生在今日復課，不過在荃灣區，有日前超過20間學校的反送中關注組學生在網路上號召發起罷課活動，點名的學校也陸續發布聲明稱學生個人行為與學校無關言。荃灣區西樓角花園早上有不少學生聚集並手持標語。

香港警方表示，早上有人在北角、天后、南昌及香港大學等港鐵車站刻意阻礙列車車門開關，以硬物貼在列車門邊，使得車門無法正常關上。港鐵職員需清理有關物品，才能將列車駛走。

(中時 )