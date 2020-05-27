國內疫情趨緩，民眾生活逐步回歸日常，搶在政府發放「振興券」之前，台灣速食連鎖麥當勞餐廳今（27）日宣布，自5月28日至31日連續4天，攜手屈臣氏與amba意舍酒店推出總價值高達5,300元的「現金抵用券」，預計發放250萬份，以聯合振興的優惠方案，滿足消費者在美食餐飲、生活藥妝與休閒住宿的多元需求，創連鎖餐飲業與連鎖藥妝和連鎖旅館「跨業結盟救經濟」先例。

台灣麥當勞表示，消費者於發放期間至全台麥當勞連鎖餐廳與屈臣氏實體門市消費即可獲贈一本總價值5,300元的「現金抵用券」，使用期限為6月3日至30日止，送完為止。

3大連鎖服務業聯合發放的「現金抵用券」，預計全台發放250萬份，每份合計共17張，最高可折抵5,300元。其中，麥當勞現金抵用券總價值200元，屈臣氏現金抵用券100元，amba意舍酒店餐飲抵用券2,000元、amba意舍酒店住宿抵用券3,000元，一份即可滿足美食、藥妝、休閒的消費需求。

麥當勞表示，消費者在指定期間於麥當勞餐廳消費滿額時抵用，總價值達200元，從早到晚餐餐都優惠：消費者於早餐時段（上午10點半）現金消費滿100元，即可使用一張10元抵用券。一般時段現金消費滿200元，則可使用一張20元、滿400元可使用2張，以此類推。

麥當勞以「超有感」、「超好買」、「超實用」3大訴求推出「現金抵用券」，強調不僅可享現金付款直接折抵，還能合併「麥當勞報報APP」、「甜心卡」、「銅板輕鬆點」、「超值早餐」等其它優惠一起使用，提供消費者「超有感」回饋。由於消費門檻低，早餐時段滿100元就可折抵10元、一般時段滿200元可折抵20元。麥當勞表示，6月3日至30日期間，在麥當勞餐廳消費滿額並以現金支付，即可以「現金抵用券」享優惠折抵，單筆消費亦可將多張抵用券一起累計使用，不僅「超好買」，且不限菜單品項與餐組皆可折抵，絕對是「超實用」的優惠，消費愈多愈划算。

麥當勞提醒，麥當勞現金抵用券於部分百貨、商場及特殊餐廳不適用亦不發放，詳細餐廳可上網查詢，發放日期為5月28至31日四天、送完為止，凡至麥當勞餐廳購買任何餐飲（不含醬包），即贈送麥當勞「現金抵用券」乙份。不適用於麥當勞歡樂送。有效日期為6月3日至16日、及6月17日至30日分兩階段使用，逾期無效。

另外，10元現金抵用券適用於每日上午5:00至10:30早餐時段，無供應早餐之餐廳恕不適用；單筆消費現金結帳滿100元可抵用1張 （單筆滿200元可抵用2張，依此類推）。20元現金抵用券適用於每日上午10:30後，單筆消費現金結帳滿200元可抵用1張（單筆滿400元可抵用2張，依此類推）。麥當勞現金抵用券共12張，含10元 4張、20元8張，總價值200元，麥當勞餐廳櫃台、得來速及McCafe旗艦專櫃均可適用，不適用於麥當勞歡樂送、數位自助點餐機。

麥當勞並強調，麥當勞現金抵用券僅適用以現金結帳之交易，限台灣麥當勞餐廳使用，部份百貨、商場及特殊餐廳不適用，實際適用狀況與營業時間以各餐廳實際狀況為準。，

(工商 )