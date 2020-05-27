環時明示 加司法若獨立 孟晚舟可獲釋 09:592020/05/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為副董事長兼首席財務官孟晚舟2019年9月23日戴著電子腳鐐，步出溫哥華豪宅，準備出庭的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 孟晚舟對獲釋信心滿滿，早加拿大宣布判決前兩天，便在加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院前伸出大拇指與團隊合影。 加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院27日即將公佈，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟雙重犯罪問題的裁決結果，而這對引渡案有決定性影響，也攸關他是否能重獲自由。 據《環球時報》26日報導，法律專家對這項裁決謹慎樂觀，認為要是加拿大司法系統真能如它向來誇稱的徹底獨立，不受任何政治影響，那單純從法律觀點來看，她「很可能」獲釋。 (中時電子報) #獨立 #孟晚舟 #獲釋 #裁決 #司法 也許您會感興趣 推薦閱讀 練台生100萬元交保 柯：不批評司法運作 10:552020/05/23 政治 是否構成「雙重犯罪」？ 加拿大孟晚舟案 27日裁決 04:102020/05/24 全球財經 永安棧 推健身房包場服務 04:102020/05/24 產業．科技 《罪人的控訴》揭司法醜聞 04:102020/05/24 娛樂新聞 《通信網路》友訊董事會飄煙硝 2獨董被帶進空房間 15:232020/05/25 財經 連環性侵犯強暴超過百名女子 判52年監禁7年獲釋又犯案 20:322020/05/25 國際 《通信網路》友訊董事會吃閉門羹 2獨董狀告證交所、金管會 17:392020/05/25 財經 銀霞罹癌 怒控台大名醫誤診 04:102020/05/26 社會新聞 加拿大將宣布孟晚舟案裁決結果 陸外交部回應 22:582020/05/26 兩岸 【錢櫃運動場5】傳裸照自報長度 情慾糾紛交「韓大特」裁決 08:062020/05/27 社會 國際熱門新聞 陸推港版國安法美將制裁？ 川普：本周提強而有力方案 - 國際 要毀約？白宮顧問：貿易協議對川普不再重要 - 時事 美國體系正終結 亞洲世紀到來 - 國際大事 - 中國時報 不只牛肉和大麥 這些澳商品去年早被陸禁了 - 國際 西班牙男性被騙4年 以為吸大麻結果是香菜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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