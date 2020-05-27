孟晚舟對獲釋信心滿滿，早加拿大宣布判決前兩天，便在加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院前伸出大拇指與團隊合影。

加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院27日即將公佈，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟雙重犯罪問題的裁決結果，而這對引渡案有決定性影響，也攸關他是否能重獲自由。

據《環球時報》26日報導，法律專家對這項裁決謹慎樂觀，認為要是加拿大司法系統真能如它向來誇稱的徹底獨立，不受任何政治影響，那單純從法律觀點來看，她「很可能」獲釋。

(中時電子報)