新台幣兌美元匯價在歷經上周五以來的港版「國安法」地綠政治風險，匯價連2個交易日收盤站上「3」字頭。

中國人大將於28日表決港版「國安法」，被外界認為一國兩制承諾幻滅，讓很多香港民眾充滿濃濃絕望感，醞釀興起另一波抗爭反抗；地緣政治不安，對亞幣也造成波動加劇。

新台幣匯價今早以29.99元開盤，貶0.2分。但受美股三大指數收高，台股重回「萬一」大關，匯價開貶走升，早盤半小時內兌美元最高匯價為29.935元，升值5.3分。匯銀指出，此間匯市的影響因子包括美中關係緊張，由科技戰、金融戰，打到人權戰，市場不確定持續性升溫。

因香港版國安法，人行在周一調降中間價270至7.1209，創12年低，CNY周一收貶0.08%至7.1370、CNH收貶0.01%至7.1480。今早人民幣中間匯價報7.1092，升值2.01分，CNY早盤在7.1351，CNH報7.1498。

匯銀表示，中國政府工作報告承諾將履行第一階段貿易協議，但美中雙方關係不斷惡化，美國近期針對華為、港台議題以及東亞軍事向中國施壓，中國已發出「新冷戰」警告並可能進一步採取措施，美中衝突未見緩解跡象，不利人民幣走升。

(時報資訊)