中央流行疫情指揮中心宣布，6月7日起相關防疫措施可解禁，衛福部長陳時中今天接受電台專訪時親口證實，包括高鐵、電影院、音樂會等6月7日起都不用賣梅花座了，也可以恢復正常吃東西，但還是要戴口罩。

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨宣布國內將在6月7日解禁，慢慢恢復正常生活。指揮官陳時中今表示，接下來到若國內僅有零星個案出現，6月7日的解禁計畫不變，不會要求都一直0確診，但若出現群聚，解禁就會喊卡。

陳時中今早出席HitFM節目專訪時表示，6月7日解禁後，餐廳仍要維持加設隔板，桌子與桌子之間仍要維持距離，但不會再有總量管制。屆時，電影院、高鐵可開放吃東西，自由座和站票也都可以販售，座位不需梅花座，但要戴口罩。職棒人數不再限制只有2000人，可開放全部觀眾入場，解禁後的措施將交由各主管機構做決策。

對於接下來若要維持6月7日解禁，是否需要保持天天0確診的成績？陳時中說，需要視疫情情況而定，若只有零星的個案，仍可維持6月7日解禁，但若出現連續性的傳播、群聚，解禁計畫就會喊停。

陳時中表示，台灣是貿易國家，不能鎖得太緊，還是需要與國際互動，接下來國際之間的往來會逐漸鬆綁，國外許多民眾都已經感染過新冠病毒，台灣則沒有這樣的本錢，因此才會在4月底提出防疫新生活運動。防疫新生活運動的開始，意味著接下來要走向開放，民眾必須落實戴口罩、勤洗手等措施，未來國際交流鬆綁後，外國人來台灣，民眾才有能力保護自己不染疫。

對於日本接下來鬆綁後，可能將台灣列入第一波開放的名單，陳時中表示，民眾若要出國，短時間還是不建議。若真的出國，返台還是需要進行14天居家檢疫。

(中時 )