泰博(4736)今日舉行股東會通過每股配息7元，並承認108年財報。

據多份市場研究報告顯示，隨著戰後嬰兒潮的陸續邁入中老年，糖尿病檢測以及照護相關產業在未來數年內，全球市場將以每年8%(Revenue)以及12%(Unit Shipment)持續成長。此外，高血壓病患照護與血壓量測監控、醫院持續更新診療設備與汰換老舊系統、工業發展及都市化的關係，空氣污染而導致的呼吸系統疾病；乃至於目前穿戴式量測裝置的流行，而處於高度需求的量測相關市場，皆因需求的增加而呈現持續高度成長的趨勢。

目前全球主要醫療設備消費市場以歐美等先進國家為主。美國歐巴馬政府上任以來，持續關注健保議題以及醫療改革，將為目前受四大廠壟斷血糖市場的局面，投入改變的契機。有鑑於遠距醫療，能夠提升居家照護品質及節省保險支出，美國政府也持續關注並投入相關領域研究。

有鑑於慢性居家醫療商機無限，泰博科技積極投入雲端服務，研發新產品可直接支援雲端服務系統，研發APP應用能提高產品附加價值也深入研究雲端服務模式，期待能提供更好的產品品質與性能。 泰博科技每年投入超過8%營業收入的研發費用，高達120位的研發人員，垂直整合醫療設備前端研發與製造，持續深耕醫療領域。目前產品線已能夠滿足多數居家照護的需求，並逐步朝向醫療系統供應商的角色前進。

(時報資訊)