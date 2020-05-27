圓展(3669)長年經營自有品牌視訊會議系統，旗下USB雲端視訊會議攝影機具備高度整合優勢，可相容於時下各大主流視訊會議平台，如訊連(5203)U會議U Meeting等，全方位滿足遠距工作需求。

圓展科技智慧產業事業單位王明松副總則表示，「U會議的使用相當直覺且簡單，使用者可輕鬆加入、分享畫面與即時互動。圓展自家生產的USB視訊會議攝影機和喇叭麥克風，更是如虎添翼地讓視訊會議的影像及聲音品質更加穩定、清晰，大幅提升會議效率。」

「U會議可於單場視訊會議支援100名與會者，並支援同時串流12個視訊會議畫面，可提供極佳的視訊會議互動體驗。」訊連科技消費者事業群林昭宏副總經理表示，「圓展與訊連是長期合作夥伴，訊連U會議可支援圓展USB視訊會議系統隨插即用，除了安裝簡便、相容性高外，更能大幅提升視訊會議中的畫質及收音品質，為使用者體驗加分。」

USB視訊會議攝影機擁有隨插隨拔、簡易安裝等優勢，相較於傳統點對點視訊會議攝影機售價也較為平易近人。在消費者有所顧慮的安全性部分，圓展USB雲端視訊會議攝影機亦可無縫整合同為台灣品牌大廠訊連科技U會議視訊會議軟體，該服務架設於AWS及GPC等國際級伺服器，並符合多項國際級資訊安全認證，可提供安全可靠之視訊會議。兩大台灣視訊品牌，透過軟硬體的整合，提供使用者最有保障的在地化服務，不僅將資訊安全上的風險降到最低，更能及時處理回應，提供最適建議。

圓展USB雲端視訊會議系統更擁有諸多AI智慧化功能設計：SmartFrame智能自動對焦框選功能，能掃描偵測人像，並根據情境變化自動平移、對焦及調整為理想的視野範圍；獨家的回音消除與噪音抑制技術，則能排除會議中物品掉落或翻閱紙本文件產生的聲響，偵測並放大發言人聲，有效提升溝通協作的準確性。

(時報資訊)