《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期金觸及2周低點 10:012020/05/27 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓周二紐約期金觸及2周低點；因全球主要經濟體紛紛鬆綁冠狀病毒(COVID-19)相關措施，使市場認為經濟將復甦，致投資人對黃金避險需求下降，進一步打壓期金觸及2周低點；此外，全球股市走強，拖累市場對黃金的投資意願，亦打壓期金走軟。 終場6月黃金跌29.9美元，報每盎司1705.6美元，7月白銀跌0.09美元，報每盎司17.60美元，7月白金跌13美元，報每盎司873.3美元，6月鈀金漲12美元，報每盎司1989.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #打壓 #期金 #報每盎司 #避險需求 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 07:382020/05/24 國際 《商情》避險需求增加 支撐上周五紐約期金走升 10:012020/05/25 財經 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鎳重挫逾4％ 10:012020/05/25 財經 《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期棉收黑 10:022020/05/25 財經 《國際金融》美中緊張帶動避險需求 美元走高 11:262020/05/25 財經 企業疫起當鐵公雞… 全球股息恐縮水35％ 04:102020/05/26 財經要聞 《商情》適逢美國國殤紀念日 周一紐約貴重金屬休市一日 10:002020/05/26 財經 經濟大怒神 另類投資當道 04:102020/05/27 投資理財 1分鐘讀財經》外資狂掃台股141億 「萬一」今聽牌 08:172020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 Moderna恐怖閃崩！驚爆2大暗黑內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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