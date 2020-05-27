避險需求下降，打壓周二紐約期金觸及2周低點；因全球主要經濟體紛紛鬆綁冠狀病毒(COVID-19)相關措施，使市場認為經濟將復甦，致投資人對黃金避險需求下降，進一步打壓期金觸及2周低點；此外，全球股市走強，拖累市場對黃金的投資意願，亦打壓期金走軟。

終場6月黃金跌29.9美元，報每盎司1705.6美元，7月白銀跌0.09美元，報每盎司17.60美元，7月白金跌13美元，報每盎司873.3美元，6月鈀金漲12美元，報每盎司1989.1美元。(商品行情網)

(時報資訊)