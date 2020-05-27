越南製造加工出口控股有限公司因有股價敏感資料待公布，台灣證券交易所公告該公司參與發行之台灣存託憑證越南製造(9110)(越南控-DR)今天起暫停交易，該公司將於前開股價敏感資料公布後，再申請恢復交易。

(時報資訊)

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