長榮航空今日召開股東常會，意外成為兄弟鬩牆的延伸戰場，曾代表二子張國明的律師吳祝春親自「出征」，狂遞發言條並爭取發言，質問經營團隊如何因應疫情，被長榮航空董事長林寶水以「請放心，這是我們的專長」轟回去，顯得尷尬。

新冠疫情肺炎延燒，航空業首當其衝，今年難有業績支撐，成為質詢破口，這也讓與長子張國華「對幹」的弟弟們逮到機會，曾代表張國明召開記者會，控訴老大陣營張榮發基金會董事長鍾德美濫權的吳祝春，更親自出席股東會，成為焦點。

吳祝春先是發言，質疑去年罷工對營運影響，要經營團隊給個解釋，並「跨界」指導經營策略，隨即遭林寶水以「請放心，這是我們的專長」回應，被轟得灰頭土臉。

第一炮沒成，吳祝春再遞發言條，問長榮航疫情期間因應作法，比方說客機改成貨機的效益、疫情6、7、8月會如何，林寶水再以一句「我們的專業是航空經營，不是防疫」，疫情能否趨緩可能要問阿中部長，也要吳祝春別那麼激動，隨即請總經理孫嘉明跟吳祝春說明，關於應變計畫跟所做的事情，

吳祝春講到激動處，除了拿政府紓困貸款200億元質疑，還以華航貨運為例，要長榮不要學華航，這句話讓孫嘉明不太服氣，以「我們客艙載貨是第一家，不是跟著華航做」打臉，暗示兩家公司機隊配置不同，沒有誰學誰的問題。

孫嘉明表示，疫情發生以來，各國相繼鎖國，長榮航空只能根據訂位狀況跟國人回台需求，機動減班或併班，同時利用既有5架貨機，也利用客機腹艙載貨，甚至申請用客艙載貨，目前也暫緩採購、廣告跟相關修繕，節約支出以因應疫情衝擊。

(中時 )