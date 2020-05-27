高雄市長韓國瑜昨天宣布，將砸下5000萬舉辦「高雄振興購物嘉年華」振興高雄經濟。但卻被民進黨議員批評，韓此舉是企圖用大撒幣的方式避免被罷免。前立委孫大千在臉書上反酸，「看起來，這一群政客只care罷韓，根本不care高雄。」

孫大千表示，現在疫情趨緩，各縣市首長都想盡辦法，要振興、活絡地方經濟，並促進商業活動。但為何其他人推動振興方案就是在做事，韓國瑜推動振興方案就好像十惡不赦，這個邏輯要怎麼解釋？

孫大千也說，現在高雄推出振興方案，是配合中央的防疫新生活政策，並指出，如果韓國瑜只會了挺過罷免，那大可在更早之前就推出這個方案。孫大千痛批綠營議員現在出來說三道四，有點「以小人之心，度君子之腹」。此外，孫大千還指出，搶救高雄市的夜市和商圈刻不容緩，但可悲的是，對於某些人來說，他們更在乎韓國瑜能不能夠被罷免掉，而不是考庶民經濟的死活。

而網友們也回應，「選他們的人真的是有眼無珠」、「韓無論做什麼，綠的只有反對再反對」、「綠嘴一元把人往死裡打！沒完沒了！真的是夠了！一粒滾出高雄！」、「嫌救災快 第一次看到」。

(中時電子報)