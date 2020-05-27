在清理家裡時，不小心被水果刀給割傷了，傷口頗深的，一般人通常會趕緊在傷口上擦上優碘，用紗布做了簡單的包紮；不過，有些人則認為傷口要保持乾燥，是這樣子的嗎？

一般人都以為傷口要保持通風乾燥，才容易癒合。事實上，彰化秀傳醫院高壓氧中心傷口治療師羅文真指出，從許多年前開始就不斷有醫學研究發現，乾燥的傷口反而好得慢，有的還會嚴重到要再清瘡一次，所以傷口適度的保濕是很重要的。遠在200多年前，科學家的確是認為應該保持傷口乾燥、避免細菌感染，但經過不斷的實驗，目前醫學界已經公認，濕傷口好的速度，比乾燥傷口快約1.5倍。

那麼，受傷了，該如何處理？是立刻塗上優碘？或是馬上用紗布貼住？天天勤勞的換藥？羅文真表示，這些都不太正確，應該要看傷口的狀況而定定，一般來說，傷口的處理，可分成以下幾個步驟：

步驟1、傷口清潔

用大量的無菌生理食鹽水沖洗，除去傷口上的髒東西，減少傷口上的細菌，並可清楚評估傷口的狀況。可用乾淨的消毒棉棒，由傷口中心乾淨的部位開始，以圓圈狀向外清洗，至少要清洗到大於傷口2公分的地方，而不是只清洗傷口的地方，因為有時候，發炎的範圍不只侷限在傷口處。

如果一時沒有醫療用的生理食鹽水，也可用煮過的冷開水或瓶裝礦泉水來取代。有些人一受傷，就擦優碘來消毒兼殺菌，但其實消毒水如雙氧水、優碘等，都可能破壞肉芽組織，影響傷口好的速度，所以如果傷口不是很髒，並不一定需要擦優碘或消毒藥水。

步驟2、清創

這時候可以從傷口的顏色，來判斷傷口的狀況。

－紅色傷口：表示傷口有血液循環，所以會流血，代表這傷口組織是健康的。

－黃色傷口：表示傷口很深，或傷口沒有受到好的照顧，才會出現黃色腐肉，必須好好的把腐肉清理乾淨，傷口才會好。

－黑色傷口：這是最不好的狀況，表示傷口已有壞死狀況，不但容易滋生細菌，更會延長發炎反應，所以必須請醫師把壞死的地方清理乾淨，傷口才會好得快。

步驟3、覆蓋

傷口經過適當的清理之後，用什麼來貼傷口也是很重要的，因要只要給傷口一個良好的環境，在正常的情況下，傷口自然就會好。

步驟4、觀察

天天換藥，比較快好嗎？這可不見得！傷口的清潔才是最重要的，太常換藥反而容易受到感染。必須看傷口的狀況來決定換藥次數，例如傷口滲出液很多，換藥的次數就必須比較頻繁；若沒有什麼滲出液，可貼上泡棉材質的敷料來保溫保濕，大約3天換一次藥就可以。

以往包紮傷口，我們最常使用的就是紗布，但現在已經有許多先進的敷料，不但可避免傷口感染、好處理、使傷口好得快、也可以減少疤痕的產生。

羅文真也強調，處理傷口絕不可自行使用民間偏方，以免導致傷口感染惡化。若不知道如何選用適當的敷料，或傷口已經有較嚴重的紅、腫、熱、痛等發炎情形，應該趕緊就醫治療，因為任何一個小傷口若處理不當，都可能因為感染及侵害，造成嚴重的後果。

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(中時電子報)