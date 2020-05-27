半導體產業競爭激烈，台積電、三星、英特爾等不斷的擴大資本支出，就是為了搶進最新的製程領域，不過，日本有一家小廠，因為獨家技術，讓它在各大半導體廠的製程競賽中，成為難以取代的關鍵角色，也使其股價從去年初以來飆漲550%，成為東證指數中的亮點之一。

外媒報導，Lasertec是一家知名度不高的日本小企業，儘管如此，它在2017年所生產的測試設備，卻可以檢測出空白極紫外光(EUV)光罩的內部缺陷。2019年後半，Lasertec又發明出能夠檢測已印上晶片設計的模板機器，再讓業界驚呼。

EUV微影製程是半導體晶片製造商追求7奈米以下的重要設備，不過由於它要求嚴格，只要出現小問題，就會對良率造成重大衝擊，因此，Lasertec所發表的檢測設備，就紓解了這項困境。

受此激勵，Lasertec股價從2019年初以來已飆漲550%，26日股價收上9,070日圓、對比去年初的2千多日圓，價差空間相當驚人。

展望後市，雖然英特爾並未透露是否要從Lasertec購買設備，但因為三星、台積電持續在先進製程上互相較勁，Lasertec機台已成為不可缺少的技術。Lasertec社長岡林理日前就表示，我們擁有兩家甚至以上的EUV客戶。

對此，麥格理分析師Damian Thong認為，由此可見，在英特爾的未來藍圖中，Lasertec的設備將是必要的。

(中時電子報)