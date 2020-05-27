恩德科技去年稅後淨損歸屬母公司近2.75億元，每股虧損1.39元，但董事會決議從資本公積提撥，每股配發現金股利0.10元，提今(27)日股東會通過。今年股東會重頭戲是全面改選7席董事，其中3席為獨董。股東會後隨即召開董事會，推舉事欣科集團董事長廖文嘉，以運永投資法人代表續任恩德科技董事長。

恩德去年合併營收41.61億元，營業淨損2.89億元，本期淨損2.73億元，淨損歸屬母公司為2.75億元，每股虧損1.39元，今日股東會通過資本公資每股配發現金股利0.10元。

恩德台灣木工機接單最近大有斬獲，前四個月業績年成長五成，降低大陸及歐美市場接單及出貨受新冠肺炎疫情衝擊程度。恩德在股東會進行營運報告指出，持續精進高階技術五軸設備功能及機械加工精度，北美市場持續保持現況精工機械代理商的通路，加速拓展航太與複材應用領域，既有木工傢俱市場穩定飽和，整合現有產品線，推出使用者操作介面AGMVP共用在不同控制器系統，可以有效與市場競爭者建立技術差異，更有效提供工業4.0的整合能力，與自動化與使用簡易的大幅度技術突破。

今日股東會承認去年營業報告書及財務報表、盈虧撥補表，並修訂公司章程部分條文、取得或處分資產處理程序部分條文案、背書保證辦法部分條文案，重頭戲是全面改選董事及獨董。4席董事全由運永投資包辦，法人代表分別是廖文嘉、黃逸嫻、林其泉、徐永浩；3席獨董為賴君亮、吳青松及梁亦鴻。

恩德股東會後隨即召開董事會，推舉廖文嘉續任董事長。

(工商 )