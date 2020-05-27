搶攻端午節自食與送禮商機，台北文華東方酒店首次特別推出「奢華端午粽禮」，由館內米其林一星中餐廳「雅閣」主廚謝文精心研發製作，嚴選10款優質上等食材，包括澳洲六頭鮮鮑、日本北海道頂級瑤柱、雅閣經典秘製烤鴨等，耗時近3天費工製成軟糯香綿的傳統廣式裹蒸粽，並搭配擁有「餐桌上的鑽石」美譽的法國新鮮黑松露，標榜讓食客享受中西頂級食材交融美味，顆顆純手工費時製作，限量僅150組，每組3,280元，6月6日前預訂付款，可享88折優惠。

除端午粽禮外，台北文華東方酒店亦推出「雅閣手工X.O.醬」作為送禮選擇，售價1,180元。文華餅房亦自即日起推出多款精緻好禮，包括選用絲滑濃郁的台灣北港花生醬製成的文華手工蛋捲禮盒，6入售價430元、12入售價820元，還有福爾摩沙茶禮以及各式精緻禮籃任君挑選，絕對滿足您佳節送禮的各式需求。

(工商 )