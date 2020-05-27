衛福部長陳時中。（黃世麒攝）

衛福部長陳時中。（黃世麒攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心預計6月7日解禁。指揮官、衛福部長陳時中27日接受廣播節目專訪時表示，未必要零病例才能解禁，幾乎可以確定屆時就能讓國人回歸正常生活，球迷可自由進場看棒球賽，高鐵自由座可以賣，但站票仍需有配套措施。

(中時 )