口罩禁令最快在6月1日起解除，將採取實名制與口罩自由市場機制並行，引起民眾討論，自由買賣後一定搶翻天，而且外銷到缺口罩的地方可以賺錢，台灣恐怕除了實名制的配額外，不是貴貴的口罩，就是根本買不到自由賣的口罩。

此消息一出後，在PTT引起討論，「一定搶翻天，口罩之亂2.0」、「 外銷才能賣高價」、「廠商自由買賣一定直接賣國外啦，國外價格貴太多了還缺貨」、「一定是賣國外，保證你除了實名制的量以外買不到多的」、「反正每2周買9片該買就買 我賭國際價格口罩都高於5元」。

另有網友指出「疫情前1個才2、3塊，現在過剩只會愈來愈便宜」反遭嗆，「外銷到國外缺口罩的地方，一片可賣1美元（約台幣30元），你不想買，他就外銷阿，還想要求便宜」。

而好市多之前販售大包裝的口罩，深受民眾喜愛，因此讓不少人直喊，「costco喪屍潮即將再現」、「好市多中衛准備被搶光」。事實上，好市多也率先在限上通路開賣進口的口罩，50片599元，平均1片12元，每卡限購1組。

(中時電子報)