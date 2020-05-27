娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！「林青霞接班人」呂秀齡五官驚人變化；童星出道的安達祐實，不僅成為脫星就連初戀都成為繼夫；崔佩儀與老公過著17年無性生活鬧離婚，身材引起網友熱烈討論，中時電子報娛樂為您追下去。

還記得「琵琶公主」呂秀齡嗎？1979年參加台視《五燈獎》琵琶比賽出道，後來成為瓊瑤20多部文藝愛情片的女主角，被譽為「林青霞唯一接班人」，現年58歲的她氣息成熟優雅，自然的逆齡美貌相當賞心悅目，讓網友大讚：「這才是真正的美女」、「氣質真好」、「我最愛的資深美女啊」。

澳門賭王何鴻燊在病逝，享耆壽98歲。他一生傳奇令人津津樂道，其中一段就是香港已故傳奇商人「神童輝」羅兆輝曾大爆富豪性史，何鴻燊當時被問起此事，更意外脫口說出經典名言「鹹濕(好色)可以治風濕」！

女星崔佩儀與韓籍老Sam被爆婚姻亮紅燈，崔佩儀遭指生下兒子貝克宇後，夫妻倆就過著17年的無性生活，同時還傳出兩人吵到鬧離婚，面對婚變風波，不過崔佩儀沒理會，仍照常在臉書分享工作日常，心情似乎不受影響。

38歲日本女星安達祐實，12歲那年演出《無家可歸的小孩》，讓她成為日本第一童星，因童顏外型受限戲路，為了力拚轉型，不僅曾接拍全裸不露點的性感寫真， 甚至首度露點並真槍實彈上演激情床戲，此外上小學時初戀對象竟然成為繼父，讓她當下幼小心靈一度受到打擊。

(中時電子報)