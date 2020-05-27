屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘1隻短肢領航鯨擱淺，在鯨豚研究中心獸醫到時，已失去生命跡象。（海巡第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘1隻短肢領航鯨擱淺，在鯨豚研究中心獸醫到時，已失去生命跡象。（海巡第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

海巡署第八巡防區指揮部26日中午獲報，屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘發現1隻鯨豚擱淺，前往救援並報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心，經研判為「短肢領航鯨」，可惜在鯨豚研究中心獸醫到時，已失去生命跡象，後續由鯨豚研究中心帶回解剖了解死因。

第六岸巡隊楓港安檢所接獲民眾通報後，海巡人員抵達現場，發現擱淺鯨豚已生命跡象微弱，並通報鯨豚研究中心王教授判定為「短肢領航鯨」，海巡人員以覆蓋溼涼被、潑海水並挖設渠道，為牠保溼以延續生命。

不過在研究中心獸醫抵達前，領航鯨已失去生命跡象，經獸醫初步量測體長約340公分，寬約103公分，身上有1處外傷，將其運回研究中心解剖了解死因。海巡也呼籲，民眾如在海邊發現鯨豚或海龜擱淺，可撥打「118」服務專線通報海巡署。

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(中時 )