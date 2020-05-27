大膽!明知是神明提錢的ATM，竟在裡頭丟棄1件女用內褲。據了解，金爐是作為燒紙錢的容器，讓信徒可以燒錢給神明。有一名網友在《爆料公社》氣憤表示，日前他要燒金紙時，卻發現金爐內竟然放著一條「原味」粉紅女用內褲，讓他氣得大罵，怎麼會有人如此對神明不敬。網友表示，金爐可以用600元再替換一個，但亂丟貼身衣物入金爐內，不僅神明不會保佑，還會被衰運3年的。

根據文化部臺灣百科全書得知，金爐在祭典中被用來作為燒紙錢的容器。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

1名網友氣憤的在《爆料公社》PO文表示，神明ATM提款機「金爐」竟然在裡頭發現1件女內褲，真的是有夠不尊重神明。據文化部臺灣百科全書得知，金爐在祭典中被用來作為燒紙錢的容器。氣憤網友進一步說明，金爐只要再花費600元就可買到1個全新的，但是把貼身衣物丟入裡頭，此人一定會壞運持續3年，因為這是對神明的不尊重。該名網友解釋，自己有將金爐放置在隱密的樓梯間，實在無法理解為何會在裡頭發現1件女用內褲。

網友表示，明明將金爐放置在隱密的樓梯間，實在無法理解為何裡頭有女用內褲。(爆料公社)

其他網友紛紛表示，『正常是要丟這個才對』。有網友表示，『可能是從天而降』。也有網友推測，『這肯定是在你放ATM的地方野戰了』。

(中時電子報)