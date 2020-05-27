1.華邦電(2344)：奪去年NOR Flash全球最大供應商龍頭寶座、市佔逾22%，加上昨外資轉買超10,517張，帶動今早股價漲逾5%。
2.台積電(2330)：昨外資回補買超16,340張，加上ADR週二上漲2.05%，拉升今早股價來到298元，突破月線。
3.中鴻(2014)：6月內銷價平盤，法人看好Q3起營運可望好轉，昨獲外資轉買超413張，今早股價漲約3.8%，一舉收復5日線、月線、季線。
4.辣椒(4946)：股票今起預收款券，昨爆量拉出一根長紅棒，今早跳空漲停開出，躍過5日線，但賣壓旋即出籠。
5.歐買尬(3687)：營運樂觀，外資連兩日買超，今早人氣噴發，股價頻頻觸及漲停。
6.貿聯-KY(3665)：特斯拉Model 3居大陸銷售冠軍，後市出貨看增，三大法人齊買超，早盤走高近3%欲脫離盤整區間。
7.金像電(2368)：業績利多持續發酵，股價持續強攻，早盤一度上漲約8%。
8.嘉澤(3533)：Q2獲利看俏，投信、自營商力挺，股價持續創高。
9.宜特(3289)：今年營運看法樂觀搭配技術面偏多，早盤走揚逾半根漲停板。
10.華固(2548)：擁五筆商廠辦土地，後市發展無虞，多方放手攻上95元，為近半年高點。
11.鈺太(6679)：陸筆電追單，Q2業績攻頂有望，早盤上漲2.5%。
12.台船(2208)：訂單撐腰，營運拚逆轉勝，外資連2日挺，股價走揚漲2%。
13.矽統(2363)：前景樂觀助股價登高後，外資連3日調節，晨盤爆量續跌近2%。
14.馬光-KY(4139)：獲陸執照搶攻雲端醫療，今強攻漲停，站上50元。
15.華電網(6163)：獲中華電109年度NGN核心網路SVG設備建設案，激勵連兩日攻頂，登波段高峰。
16.弘裕(1474)：國內外湧單，營運催油門，連拉兩根漲停慶賀，追平前高11.2元。
17.聚隆(1466)：跨足口罩熔噴布生產，預定月底前完成試產，早盤火速攻頂，收復月線。
18.茂林-KY(4935)：獲外資連三買，晨盤挾量彈升6%，攻上150元。
19.上銀(2049)：外資樂看營運4利多，昨擴大買超3222張，早盤放量漲逾3%，挑戰前高。
20.直得(1597)：Q2營運喊衝，三大法人昨轉買超，早盤勁揚逾8%，重返百元。
21.華新(1605)：外資昨擴大買超逾1.7萬張，早盤噴量漲逾1%。
22.國泰金(2882)：現金殖利率達5.01%，吸引長線資金佈局，外資昨回補逾1.7萬張，站穩半年線上。
23.愛地雅(8933)：轉投資損失回沖，估貢獻Q2每股0.14元，早盤一度觸及漲停，改寫前高。
24.健和興(3003)：前4月稅前EPS 1元，車用產品及5G助攻今年業績，昨外資、投信聯手轉買超，今早股價放量攻上漲停。
(時報資訊)
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