你繳稅了嗎？渣打國際商業銀行最新推出的刷卡繳稅方案，於限時活動期間內透過渣打銀行LINE官方帳號全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，並達成指定條件後，刷卡繳納本年度綜所稅，可享1.88％現金回饋（回饋上限NT$2,000元），還可免息分期3期，堪稱今年報稅季最「有感」的刷卡繳稅方案。

因應新冠肺炎疫情的影響，今年個人所得稅繳稅期限已延長至6月底，納稅人仍有一個月的時間可完成繳稅。

渣打銀行表示，自本月28日中午12：00起至6月4日中午12：00止，消費者只要於為期7天的活動期間內，透過渣打銀行LINE官方帳號內的指定連結，全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，完成個人化綁定渣打LINE官方帳號，並於核卡後成功登入渣打行動銀行app，刷卡繳綜所稅可享1.88％現金回饋，回饋上限NT$2,000元，同時還可免息分期3期。活動連結將於5月28日（四）中午12：00整，於渣打銀行LINE官方帳號公告。

除了上述新戶專屬優惠以外，渣打銀行也提供既有卡友彈性繳稅方案，客戶持渣打銀行信用卡繳納個人綜合所得稅，可申辦免息分3期且免手續費。渣打銀行指出，近來刷卡繳稅比例逐年升高，採用信用卡繳稅不僅可省去在報稅現場人擠人與排隊等候的時間，搭配銀行分期方案也能大幅提升資金運用彈性，在新冠肺炎疫情尚未完全消退之前，預期今年採用信用卡繳稅的比例應可望再提升。

(中時 )