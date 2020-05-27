材料製造商台灣科思創（Covestro）與全球塑膠複合材料製造商Teknor Apex將針對複合熱塑性聚氨酯（Thermoplastic polyurethane，TPU）進行密切合作，並為此簽署相關合作協定。TPU是一種用途極其廣泛的塑膠，科思創多年來致力於生產純TPU材料，以應用於不同的產業。透過複合技術，將TPU與其他材料相互混合，可進一步大幅增加TPU材料的各種性能，而這正是Teknor Apex 的獨特優勢。

科思創熱塑性聚氨酯業務新任全球負責人Thorsten Dreier表示，我們很高興能與這樣一個傑出且能互補優勢的夥伴合作，並以全球性規模加工TPU，我們希望與Teknor Apex 一起開發客製化產品，以實現與既有客戶和新客戶共同成長的願景。科思創將與Teknor Apex 一同進行雙方聯合開發之Desmoflex產品的行銷。

Teknor Apex TPE 部門副總裁 Sachin Sakhalkar 表示，我們很高興成為科思創全球首選的複合材料合作夥伴。科思創在TPU 樹脂方面的專業知識與Teknor Apex的客製化配方和材料複合能力相結合，為雙方於全球範圍的客戶提供了誘人的價值驅動力。我們根據客戶和合作夥伴的應用需求，量身定制材料解決方案，這項新的合作更強化了我們對客戶的承諾。

熱塑性聚氨酯（TPU）廣泛應用於汽車、運動休閒用品、IT 與電子、醫療技術以及其他領域的產業，並且可根據客戶的需求，製造出從軟性到硬性、從彈性到剛性等各種性能。所有產品均具有較高的耐磨性、耐化學性及耐候性，可將塑膠原料顆粒加工成型材、條材、軟管、纖維、薄膜或泡棉。

與僅使用純樹脂相比，調配及合成的步驟更可創造產品額外的價值，例如，阻燃性、黏合性、外觀設計和觸感等，便是藉由專門配方與合成技術，來提高以上特定的需求。

(工商 )