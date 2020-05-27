晟德集團董事長林榮錦遭東洋控告背信案，今（27）日上午高等法院二審判決「無罪」，林榮錦針對此一纏訟近5年官司，發表聲明表示「雨再大，終究盼到天晴」！

創立於1960年的東洋製藥，1994年間因不堪虧損，當時董事長張天德緊急找公司最大藥品經銷商東杏公司董事長林榮錦入主救火，讓原本瀕臨倒閉的東洋第二年即起死回升，轉虧為盈；後來林榮錦也把東洋定位為專業的癌症藥廠，在年年業績和獲利成長中，東洋不僅順利於2001年成功上櫃， 事業體也延伸至成功開發胰臟癌新藥安能得的智擎、以通路、心血管等非癌症藥品為主的東生華等。

2008年時，林榮錦想進軍國際市場，但因欠缺國際經驗與合作機會，後來找上Inopha AG合作歐州藥證申請，學習國際經驗。不過，該合作案後來竟變成東洋狀告林榮錦的官司事件。

2014年6月，東洋由林榮錦北醫同學蕭英鈞接任董事長，卻遭東洋控告自2008年起，林榮錦涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，還陸續將東洋 「乳癌、卵巢癌」等多種新藥專利，未經董事會授權，私自與Inoph a AG公司簽署專屬授權合約，將研發技術無償授權對方，還享新藥銷售權利金收入。

為此，雙方進入官司纏訟，2017年林榮錦在一審判決中，遭台北地院依違反證交法非常規交易及背信等4罪，判處有期徒刑10年，經上訴後，今日二審判決，林榮錦無罪。

他上午發表明如下：

從2015年7月3日到2020年5月27日，總共1,790天，這是我從被起訴的那一天開始，企盼正義到來的等待時間。我等到了！

2017年9月1日，台北地方法院未能釐清本案真相，對我做出有罪判決，我當時就曾經對外說明：東洋一度是我心中最大的驕傲、也是我一路呵護、悉心照顧的事業，我一路將公司從破產帶到上櫃、更將東洋經營成為市值數百億的企業，從生產、銷售、GMP、企業文化形塑等這些過程一路學習成長，我怎麼可能會做出違背我自己終身投注熱情的事業，更遑論要破壞我一手成就的事業。感謝高等法院法官明察秋毫，釐清第一審法院對我的誤會，並確認我的決策完全沒有損害東洋公司的利益分毫，還我一個清白。

在等待正義到來的1,790天漫長程序中，我經歷了被曾經無條件信任的下屬、夥伴背叛的痛，以及所陳述的真相不被一審法官理解的苦。但同時我也看到，我身邊有許多信任我、支持我的工作夥伴，你們對我的支持、鼓勵與關懷，是支持我絕不倒下，而且努力向前邁進尋求正義光明的源源不絕動力。

雖然正義遲了將近五年才姍姍來遲，但經歷這五年的沈澱與試煉，我對人性的光明與勇氣，有更深的體會。感謝陪我走過這段時間的每一個人，因為你們的陪伴，讓我相信，正義就算遲到，總有一天，它終究會到，雨下得再大再滂渤，總是盼到天晴。

(工商 )