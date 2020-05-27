豪雨炸彈狂襲高雄整夜，今天上午高雄仍大雨不斷，造成多處地區淹水，日前才剛發生淹水的仁武區及大寮區，上午在暴雨襲擊下又淹水了。根據網友在臉書《仁武人大小事》po文表示，仁武區鳳仁路、高楠公路與八德二路沿路積水、大寮區鳳林路多處積水，約有半個輪胎深，上班民眾猶如水上行舟，還有網友說，「應該開兩棲登陸車上班才對。」

高雄雨彈落不停，仁武大寮多處積水半輪胎深。(翻攝仁武人大小事臉書)

清晨開始一見到大雨不斷，就有不少網友陸續在臉書《仁武人大小事》社團po文，提醒上班民眾外出小心，因汶已經出現積水狀況，到了9點左右雨勢仍未停歇，根據網友拍攝照片顯示，仁武區鳳仁路已經多處積水，而且八德二路的國一道一號涵洞也出現積水。因此就有網友自我嘲諷說，「大家快起床玩水囉」，不過大部分網友還是很有同胞愛，不斷po文更新，提醒上班民眾都小心。

經濟部水利署發布高雄、屏東共7地區一級淹水警戒，其易淹水村里及道路已經開始積淹水。同時高雄市政府在上午8時表示，已開設「0527豪雨三級應變中心」，24小時輪班進駐，持續監控水情。其中，氣象局的雨量觀測顯示，高雄市前鎮區，8小時的累積雨量達到228.5毫米，高雄市小港區累積雨量211.5毫米，為全台累積雨量第一、第二名。

(中時電子報)