長榮國際連鎖酒店攜手台灣高鐵推出「快旅台灣 慢享生活」住房加車票超值優惠專案，只要到酒店官網（https：／／booking.evergreen-hotels.com）預訂6、7月份住房，即可獨享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠；搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2,499元起。

此外，還可參加官方臉書粉絲團「發現台灣之美」抽獎活動，只要上傳台灣美照，就有機會獲得高鐵不分時段免費車票、酒店系列商品兌換券或各館文創小物等。

為鼓勵消費者走出戶外，舒緩防疫期間緊繃的身心，長榮國際連鎖酒店分布於北、中、南、東的各個據點也紛紛祭出折扣，其中長榮桂冠酒店(台中)高級家庭房每房只要2,499元，平假日適用，是親子旅遊的絕佳首選。針對喜歡美食的饕客，長榮桂冠酒店(基隆)、台糖長榮酒店（台南）則推出平日每房最低2,599元起的優惠，邀請消費者一起大啖在地小吃。

長榮桂冠酒店(台北)跟長榮鳳凰酒店(礁溪)也分別推出雙人同行2,888元及5,500元起的防疫貼心價，不管是喜歡城市的熙攘或是鄉間的慢活，旅客都能以最經濟實惠的價格找到最適合的旅遊地。此外，今年四月剛正式營運的長榮文苑酒店(嘉義)也推出每晚3,300元起的超值房價，喜歡嘗鮮的旅客也可以藉此品味具山林意境的住宿體驗。

除了推出住房加車票超低優惠外，2020／6／4～6／15長榮國際連鎖酒店也於旗下長榮桂冠酒店(基隆、台北、台中)、長榮文苑酒店(嘉義)、台糖長榮酒店(台南)，以及長榮鳳凰酒店(礁溪)等六家國內酒店官方臉書粉絲團推出「發現台灣之美」貼文抽獎活動，號召粉絲朋友們在貼文下方上傳台灣風景美照、標註2位好友及「快旅台灣 慢享生活」，並且按讚及分享「發現台灣之美」活動貼文，即有機會抽中高鐵不分時段不限站點的免費車票及多樣精美小禮。

為響應中央流行疫情指揮中心所推動的「防疫新生活運動」，長榮國際連鎖酒店邀請消費者們多加利用酒店及高鐵聯手推出的超值優惠，闔家出遊省荷包又省心。同時也提醒，出門遊玩，別忘了落實個人衛生防護措施，保持最美的社交距離，戴好口罩，一樣可以玩得盡興、玩得安心。

(中時 )